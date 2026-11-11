भैया दूज पर इकलाैते भाई की माैत: तिलक भी न कर सकीं चार बहनें, युवक का शव देख फट पड़ा कलेजा

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थाना अलीगंज क्षेत्र के ग्राम चमन नगरिया निवासी अभिषेक पुत्र राकेश बाइक से अमरोली रतनपुर गांव गया था। बताया गया कि अमरोली गांव में अचानक एक कुत्ता बाइक के सामने आ गया। उसे बचाने के प्रयास में अभिषेक बाइक से नियंत्रण खो बैठा और बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अभिषेक को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए। परिवार के इकलौते बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया। अभिषेक चार बहनों के बीच इकलौता भाई था। भाई दूज के अवसर पर युवक की मौत ने परिवार को जिंदगीभर न भूलने वाला गम दिया। बहनों के लिए यह पर्व खुशियों के बजाय कभी न भरने वाला जख्म दे गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि युवक को गंभीर हालत में स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई।