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VIDEO: युवक की फंदे पर लटकी मिली लाश, पिता बोले- बेटे का हुआ था झगड़ा
एटा के सकीट क्षेत्र के ग्राम बक्सीपुर खास में करीब 20 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। राघवेन्द्र पुत्र राधेश्याम ग्राम बक्सीपुर खास द्वारा घर के अन्दर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पिता राधेश्याम ने बताया कि उनका कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्षो में कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
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