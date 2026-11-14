{"_id":"6af7f4fc3749e3ab2d0af558","slug":"video-the-first-fog-of-this-season-occurred-in-the-sakiat-block-area-of-etah-on-saturday-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र में शनिवार को इस सीजन का पहला कोहरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र में शनिवार को इस सीजन का पहला कोहरा देखने को मिला सुबह से ही पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ मार्गों पर दृश्यता काफी कम हो गई और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शनिवार को सुबह के समय सकीट- आसपुर मार्ग, सकीट-औंछा मार्ग सहित ग्रामीण सड़कों पर कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर आगे तक भी दिखाई नहीं दे रहा था वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी गति से रेंगते हुए गुजरते नजर आए कई जगहों पर चालकों को हॉर्न बजाकर और बेहद सतर्कता से वाहन चलाना पड़ा। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे भी कोहरे में गुजरते हुए नजर आए बच्चे साइकिल से तो कई पैदल ही ठंड और कोहरे के बीच स्कूल जाते हुए नजर आए। अभिभावकों ने बच्चों को सतर्क रहने और सड़क किनारे चलने की सलाह दी किसानों के अनुसार कोहरा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक माना जा रहा है।फिलहाल सुबह का कोहरा धूप निकलने के बाद छंट गया जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

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