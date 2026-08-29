VIDEO: एक सप्ताह से मानपुर में बत्ती गुल, ग्रामीणों ने बिजलीघर घेरा

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एटा के ब्लॉक शीतलपुर के गांव मानपुर में ट्रांसफॉर्मर फुंकने से एक सप्ताह से विद्युत आपूर्ति ठप है। शिकायतों के बाद भी समस्या का समाधान न होने पर शुक्रवार रात गुस्साए ग्रामीणों ने गंगनपुर बिजलीघर का घेराव कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ट्रांसफॉर्मर बदलकर आपूर्ति बहाल करने की मांग की। नीरज शर्मा ने बताया कि 22 अगस्त से ट्रांसफॉर्मर खराब है। कई बार जेई से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ब्रह्मानंद ने बताया कि बिजली न आने से बच्चे, महिलाएं परेशान हैं और फसल की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है।

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