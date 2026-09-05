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VIDEO: सकीट में पटाखा गोदाम में क्षमता से कई गुना अधिक स्टॉक, परिवार भी रह रहा था; प्रशासन ने लगवाया ताला

Dhirendra Singh

Updated Sat, 05 Sep 2026 11:53 AM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 11:53 AM IST







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एटा के सकीट में प्रशासनिक टीम ने सेठ जी पटाखा भंडारण गोदाम का निरीक्षण किया तो लाइसेंस क्षमता से कई गुना अधिक पटाखे मिले। गोदाम परिसर में परिवार के रहने के साथ घरेलू सामान, गाय-भैंस और भूसा भी मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने पटाखों की तौल कराकर गोदाम पर ताला लगवा दिया। ... और पढ़ें

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