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VIDEO: महिलाकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में चिकित्सा अधीक्षक पर प्राथमिकी दर्ज, पद से हटाया।
एटा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सर्वेश कुमार के खिलाफ महिलाकर्मी से अभद्रता करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि चिकित्सा अधीक्षक उसे अपनी कार में बैठाकर दूसरे रास्ते पर ले गए और अभद्रता की। विरोध करने पर हाथ पकड़कर खींचने और धमकाने का भी आरोप लगाया है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया पुलिस ने 24 नवंबर को चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच उपनिरीक्षक मनीष कुमार को सौंपी गई है। सीएमओ ने आरोपी चिकित्साधीक्षक को पद से हटा दिया है।
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