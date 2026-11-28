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थाना मलपुरा क्षेत्र के कर्मवीर कॉलोनी निवासी रूप सिंह ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा तरुण मजदूरी करता था। 24 नवंबर की शाम 4 बजे अपनी मां सत्यवती से अपने मित्र के पास जाने की बोलकर कहकर घर से निकला था। शाम साढ़े पांच बजे उसकी एक मित्र से मोबाइल पर आखिरी बार बातचीत हुई। इसके करीब 15 मिनट बाद ही उसका मोबाइल बंद हो गया।आसपास के क्षेत्र में तलाश की। पता नहीं चलने पर मलपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस को तरुण के मोबाइल की अंतिम लोकेशन बमरौली अहीर में रेल लाइन के पास मिली। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे वह वहां पहुंचे। वहां रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि 24 नवंबर की रात रेल लाइन पर एक अज्ञात युवक का शव मिला था। तब उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की पहचान तरुण के रूप में की। परिजन ने तरुण के दोस्तों पर हत्या की आशंका जताकर पुलिस ने कार्रवाई की मांग की हैं। एसीपी सदर अमीषा सिंह ने बताया कि गुमशुदगी मलपुरा थाने में पहले से दर्ज थी। आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी।