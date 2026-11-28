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25 सितंबर को जारी पहली सूची में 12 राजकीय, 72 सहायता प्राप्त और 77 वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र बनाया गया था। प्राप्त 375 आपत्तियों में सबसे अधिक 322 आपत्तियां परीक्षा केंद्र की दूरी को लेकर थीं। ग्रामीण और तहसील क्षेत्रों के कई विद्यार्थियों को 15 से 20 किलोमीटर दूर केंद्र आवंटित किए जाने की शिकायत की गई थी।आपत्तियों के निस्तारण के बाद तीन सहायता प्राप्त, एक राजकीय और छह वित्तविहीन विद्यालयों को केंद्र सूची से हटा दिया गया। वहीं नगर निगम कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय ताजगंज, आशाराम रतनलाल इंटर कॉलेज जरार बाह, अनवरी नीलोफर राजकीय इंटर कॉलेज आगरा, राजकीय हाईस्कूल बस्तई अछनेरा और राजकीय हाईस्कूल चौमाशाहपुर फतेहपुर सीकरी को नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है।संशोधित सूची जारी होने के बाद 21 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई थीं। इस दौरान 102 आपत्तियां मिलीं। इनमें अधिकांश शिकायतें केंद्र न बनाए गए विद्यालयों और विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत दूर केंद्र आवंटित किए जाने से जुड़ी थीं। जिलास्तरीय केंद्र निर्धारण समिति ने साक्ष्यों के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण किया। डीआईओएस रवींद्र पाल सिंह तोमर ने बताया कि दोनों चरणों में मिली आपत्तियों की जांच साक्ष्यों के आधार पर की गई। बोर्ड ने अंतिम केंद्र सूची जारी कर दी है। सूची यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पांच फरवरी 2027 से शुरू होंगी।