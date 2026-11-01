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Video: तीन दिन की तलाश के बाद काली नदी में मिला विमलेश का शव, परिजनों में मचा कोहराम
एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के गांव गलारपुर निवासी विमलेश कुमार की तलाश में तीन दिनों से काली नदी में चलाया जा रहा सर्च अभियान शनिवार को शव मिलने के साथ समाप्त हुआ। थाना नयागांव क्षेत्र के अकबरपुर के पास काली नदी में विमलेश का शव शीशम के पेड़ में फंसा हुआ मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। नदी किनारे अपनों की सलामती की उम्मीद लगाए बैठे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
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