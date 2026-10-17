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VIDEO: गांव मधुपुरा के पास सड़क किनारे खड़े टोला में पीछे से तेज रफ्तार मैक्स पिकअप की टक्कर
एटा के सकीट - ब्लॉक क्षेत्र थाना मलावन क्षेत्र गांव मधुपुरा के पास सड़क किनारे खड़े टोला में पीछे से तेज रफ्तार मैक्स पिकअप घुस जाने से हादसे में पिकअप में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगो से मिली जानकारी के अनुसार मैक्स पिकअप में सवार सभी लोग मैनपुरी से कासगंज जा रहे थे बताया जा रहा है कि चालक को नींद का झोंका आ जाने से यह हादसा हुआ टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 108 व 1033 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया जानकारी यह भी मिली है घायल अलग-अलग जगहों के निवासी बताए गए हैं पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है।
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