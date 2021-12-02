Etah News: गांव रसूलपुर गढ़ौली की महिला समेत छह लोग मिले डेंगू पीड़ित

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मेडिकल कॉलेज के डेंगू वार्ड में भर्ती हाथरस के कीलामई निवासी हरिओम (26) ने बताया कि चार दिन पहले ससुराल असरौली आए हुए थे। यहां बुखार आने पर निजी क्लीनिक से दवा ली लेकिन कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने मलेरिया व डेंगू की जांच की जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई। वहीं दलेलपुर निवासी मिथलेश (25) ने बताया कि उन्हें दो दिन से बुखार आ रहा था। बृहस्पतिवार को मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए पहुंचे। यहां जांच कराने पर डेंगू की पुष्टि हुई।नगला फरीद निवासी विनीता (32) की भी बृहस्पतिवार को जांच कराई गई। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। इसके अलावा मानपुर निवासी गजेंद्र (28), रसूलपुर गढ़ौली निवासी माया देवी (40) और मैनपुरी के गांव कुढ़रिया निवासी सुधीश (31) डेंगू पीड़ित मिले। रसूलपुर गढ़ौली निवासी माया देवी ने बताया कि डेढ़ माह से बुखार आ रहा था। गांव में स्वास्थ्य विभाग के शिविर में मलेरिया व डेंगू की जांच कराई गई लेकिन डेंगू की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में दवा लेने के लिए आए। यहां चिकित्सकों ने मलेरिया व डेंगू की जांच कराई जिसमें पुष्टि हुई। सभी डेंगू पीड़ितों को वार्ड में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है।