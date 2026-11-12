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VIDEO: 22 साल की उम्र में उठाया खौफनाक कदम, आत्महत्या की वजह साफ नहीं

Dhirendra Singh

Updated Thu, 12 Nov 2026 07:48 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 07:48 AM IST







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एटा के अवागढ़ देहात क्षेत्र के मडपुरा गांव में 22 वर्षीय किरतपाल का शव फांसी के फंदे पर मिला। युवक के आत्महत्या करने की वजह स्पष्ट नहीं है। पुलिस को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच जारी है। ... और पढ़ें