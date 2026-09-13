{"_id":"6aa67d0254f4ddde6703eb43","slug":"video-weather-changes-rise-in-fever-patients-at-bhagalpur-phc-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"मौसम बदला, भागलपुर पीएचसी में बढ़े बुखार के मरीज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागलपुर में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते बुखार, सर्दी-खांसी के मरीज अधिक संख्या में पहुंचे। मेले में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की रही।मेले में चिकित्सकों ने 38 मरीजों की जांच कर उपचार किया और नि:शुल्क दवाएं वितरित कीं। डॉक्टर मूलचंद ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हल्के बुखार को नजरअंदाज न करें और साफ-सफाई का ध्यान रखें।

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