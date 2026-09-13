जनपदीय बैंड प्रतियोगिता में पीएमश्री बालिका इंटर कॉलेज प्रथम

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माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय बैंड प्रतियोगिता शनिवार को पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में हुई। इसमें कस्तूरबा इन पीएमश्री बालिका इंटर कॉलेज की टीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया की टीम रही। वहीं तीसरा स्थान श्री गांधी इंटर कॉलेज महुआ पाटन बाजार को मिला। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक विजय कुमार राय, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रामकिंकर मिश्र, व्यायाम शिक्षक प्रभारी संदीप कुमार आदि उपस्थित रहे।

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