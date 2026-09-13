Deoria News: मासूम को पीटने का आरोप

विज्ञापन



बलुआ अफगान निवासी बब्बी देवी शुक्रवार को खाट पर गेहूं सूखा रही थीं। इसी दौरान पटीदार की बकरी गेहूं खाने लगी। मां के कहने पर मासूम बकरी को भगाने लगा। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पटीदारेां ने मासूम की पिटाई कर दी। विज्ञापन

शिकायत पर पुलिस ने धनंजय गोंड़, भिखारी गोंड़ और नन गोंड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद बलुआ अफगान निवासी बब्बी देवी शुक्रवार को खाट पर गेहूं सूखा रही थीं। इसी दौरान पटीदार की बकरी गेहूं खाने लगी। मां के कहने पर मासूम बकरी को भगाने लगा। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर पटीदारेां ने मासूम की पिटाई कर दी।शिकायत पर पुलिस ने धनंजय गोंड़, भिखारी गोंड़ और नन गोंड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। संवाद

भटनी। बलुआ अफगान गांव में मामूली बात पर पटीदरों ने मासूम की पिटाई कर दी। शिकायत पर शनिवार शाम पुलिस ने तीन आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।