{"_id":"6acd8a59a6a4536583084cc4","slug":"video-khel-jyoti-kalash-yatra-taken-out-amidst-music-and-the-blowing-of-conch-shells-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजे-बाजे और शंखनाद के बीच निकली खेल ज्योति कलश यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विद्या भारती 37वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शंखनाद सोमवार को शहर में निकली ज्योति यात्रा से हुआ। ज्योति कलश यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में पहुंची। गाजे-बाजे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकली इस यात्रा ने पूरे वातावरण को उत्साह और उल्लास से भर दिया।

... और पढ़ें