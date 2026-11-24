{"_id":"6b0567354a4e5e61550d8799","slug":"video-flag-hoisting-on-police-flag-day-soldiers-taught-the-lesson-of-duty-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस झंडा दिवस पर एएसपी दक्षिणी ने फहराया ध्वज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस झंडा दिवस पर सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्द में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने पुलिस ध्वज फहराकर सलामी दी और पुलिसकर्मियों को ईमानदारी, अनुशासन व संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डीजीपी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इसमें मिशन शक्ति, ऑपरेशन कनविक्शन, सड़क हादसों में कमी लाने और पुलिस भर्ती समेत विभाग की विभिन्न गतिविधियों का उल्लेख किया गया।

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