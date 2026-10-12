{"_id":"6acd24833aa7715aa8067842","slug":"video-wrestling-tournament-kicks-off-in-bahadurpur-lokunva-rs30000-bout-becomes-the-main-attraction-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरपुर लोकुंवा में दंगल का शुभारंभ, 30 हजार की कुश्ती बनी आकर्षण का केंद्र ;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र के बहादुरपुर लोकुंवा में आयोजित दंगल का शुभारंभ धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने पहलवानों से हाथ मिलाकर किया। इस दौरान 30 हजार रुपये की सबसे बड़ी कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। दंगल देखने के लिए क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि अजय सिंह ने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन होने से स्थानीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। साथ ही युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है।

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