{"_id":"6acd24833aa7715aa8067842","slug":"video-wrestling-tournament-kicks-off-in-bahadurpur-lokunva-rs30000-bout-becomes-the-main-attraction-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरपुर लोकुंवा में दंगल का शुभारंभ, 30 हजार की कुश्ती बनी आकर्षण का केंद्र ;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बहादुरपुर लोकुंवा में दंगल का शुभारंभ, 30 हजार की कुश्ती बनी आकर्षण का केंद्र ;video
चंदौली जिले के धानापुर क्षेत्र के बहादुरपुर लोकुंवा में आयोजित दंगल का शुभारंभ धानापुर ब्लॉक प्रमुख अजय सिंह ने पहलवानों से हाथ मिलाकर किया। इस दौरान 30 हजार रुपये की सबसे बड़ी कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही। दंगल देखने के लिए क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि अजय सिंह ने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कुश्ती हमारी पारंपरिक खेल संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे आयोजन होने से स्थानीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। साथ ही युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलती है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।