35 खिलाड़ियों के लिए छह गद्दे, स्नान को बाल्टी-मग तक नहीं;video

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दो दिवसीय जिलास्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले दिन का समापन होने के बाद नगर पालिका इंटर कॉलेज में ठहराए गए 35 खिलाड़ियों को सोने के लिए शुरुआत में महज छह गद्दे दिए गए। वहीं, स्नान के लिए बाल्टी और मग तक की व्यवस्था नहीं की गई। मच्छरों से बचाव के भी इंतजाम न होने से खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खिलाड़ी अर्जुन, अमित, चंद्रभान मौर्या, गौरव कुशवाहा, सूरज पांडेय और आसिफ ने बताया कि सभी 35 खिलाड़ियों को एक ही कमरे में ठहराया गया है। सोने के लिए पर्याप्त गद्दे नहीं मिलने पर शिक्षकों से शिकायत की गई। इसके बाद 20 अतिरिक्त गद्दे भेजे गए। लेकिन स्नान के लिए बाल्टी-मग और मच्छरों से बचाव के इंतजाम अब तक नहीं किए गए हैं। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आयोजक विद्यालय के प्रधानाचार्य को व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए कहा गया है।

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