चुनरी ओढ़ कर हाथों में मेहदी रच, सिर पर कलश लेकर चली महिलाएं; VIDEO

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सिर पर मंगल कलश, हाथों में रची मेहंदी और तन पर केसरिया वस्त्र...। भक्ति के इसी रंग में रंगी महिलाएं बृहस्पतिवार को नगर की सड़कों पर निकलीं तो माहौल भक्तिमय हो गया। आगे रथ पर सजी मां राणी सती की प्रतिमा और घोड़े पर ध्वजा लिए चल रहे रक्षक, पीछे भजन-कीर्तन करते श्रद्धालु और कलश लेकर चल रहीं महिलाएं। इस दौरान ‘हम दादी वाले हैं’ के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। शोभायात्रा को देखने के लिए जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही।

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