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नवंबर महीने में हुई बेमौसम बारिश ने जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 21 और 22 नवंबर को हुई बारिश से खेतों में खड़ी धान की फसल के साथ कटकर पड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। बारिश और तेज हवा के चलते कई खेतों में धान की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को पैदावार प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की चिंता सताने लगी है।

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