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घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, नकदी और जेवरात समेत कीमती सामान ले गए चोर;video
धानापुर थाना क्षेत्र के नरौली गांव निवासी केशर गिरी के घर को बीती रात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे नकदी समेत लाखों रुपये कीमत के जेवरात व अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह घर में चोरी की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से परिवार के लोग दहशत में हैं। पीड़ित केशर गिरी ने बताया कि चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद कमरे में रखी अलमारी को भी तोड़ दिया। अलमारी के अंदर रखा पूरा सामान बाहर निकालकर इधर-उधर बिखेर दिया गया। घर में सामान की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों ने काफी देर तक इत्मीनान से घर को खंगाला।
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