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ताराजीवनपुर। अलीनगर स्थित राधा कृष्ण महिला कॉलेज परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं नवनिर्वाचित शिक्षक एमएलसी लालबिहारी यादव ने वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई। आरोप लगाया कि वित्तविहीन शिक्षक वर्षों से बिना वेतन और मानदेय के शिक्षा दे रहे हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया जाएगा।बतौर मुख्य अतिथि ने उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने पर सभी शिक्षकों को मानदेय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। समारोह में मदरसा शिक्षकों को सरकार की ओर से कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से बाहर रखे जाने का मुद्दा भी उठा। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों के बीच सुविधाओं के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने मदरसा शिक्षकों को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने की मांग की।कार्यक्रम में विद्यालयों में निर्धारित मानकों के अनुरूप छात्र-छात्राओं के दाखिले पर भी जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक-छात्र अनुपात, विद्यालय भवन और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सहित सभी निर्धारित मानकों का पालन होना चाहिए, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इस दौरान शिक्षकों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंद्रजीत शर्मा, बैजनाथ यादव, सुदामा यादव, बाबूलाल यादव, हरदेव कुशवाहा, घनश्याम यादव, आलोक रंजन, मदन मोहन दुबे, परवेज अहमद, ओमप्रकाश आदि रहे।