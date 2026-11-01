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यूपी की सियासत में एंट्री की तैयारी में निशांत कुमार, VIDEO
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के मुगलसराय पहुंचने से पूर्वांचल की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का संगठन मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने की मंशा जाहिर की। उन्होंने एनडीए के घटक दल के रूप में यूपी में चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई।
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