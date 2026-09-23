यूपी: किसानों को छह लाख तक का ऋण छह फीसदी ब्याज पर, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ; सजीत प्रसारण

भारत टैक्सी सेवा भी शुरू

कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में भारत टैक्सी सेवा का भी शुभारंभ किया गया। अधिकारियों के अनुसार यह सहकारी मॉडल पर संचालित डिजिटल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। सेवा का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ चालकों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।



कार्यक्रम में बी-पैक्स अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सचिवों से अपने क्षेत्रों में कृषक समृद्धि योजना का प्रचार-प्रसार करने और पात्र किसानों को योजना से जोड़ने में सहयोग करने को कहा गया। इस दौरान सहकारिता विभाग से जुड़े किसानों और प्रतिनिधियों ने योजना को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने में सहयोग का भरोसा दिया।



कार्यक्रम में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता रविप्रकाश सिंह, अपर जिला सहकारी अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, इफको प्रतिनिधि सहित बी-पैक्स के पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे।