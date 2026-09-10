लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के बी-5 कोच का एसी खराब, यात्रियों ने किया प्रदर्शन; VIDEO

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लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के बी-5 कोच का एसी खराब होने से गुरुवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन के पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंचने के बाद यात्रियों ने कोच में एसी काम नहीं करने पर नाराजगी जताई। काफी देर तक समस्या का समाधान नहीं होने पर यात्रियों ने प्रदर्शन करते हुए रेल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

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