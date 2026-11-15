बुलंदशहर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण

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मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान 17 नवंबर से शुरू होगा। इसी दिन प्रारूप सूची जारी होगी, जिस पर 16 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। 01 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष के होने वाले युवा भी नाम जुड़वा सकते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम सूची का प्रकाशन 04 जनवरी 2027 को होगा।

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