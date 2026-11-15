Bulandshahar News: सीजन की पहली घनी धुंध से थमी वाहनों की रफ्तार, दिन में भी नहीं निकली धूप

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मौसम में आए बदलाव के साथ ही ठंड का अहसास भी बढ़ गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वातावरण में आर्द्रता 55 फीसदी और हवा की गति करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। खास बात यह रही कि शनिवार को धुंध का असर केवल सुबह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिन में भी आसमान साफ नहीं हुआ।कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने बताया कि फिलहाल इसे सामान्य कोहरा नहीं कहा जा सकता। क्षेत्र में छाई धुंध स्मॉग का असर है। रात के समय ठंडक और दिन में कुछ गर्माहट के कारण वातावरण में यह स्थिति बन रही है। शुक्रवार से इसका असर दिन के समय भी दिखाई देने लगा था, जबकि शनिवार को धुंध अधिक रहने के कारण धूप भी पर्याप्त समय तक नहीं निकल सकी। उन्होंने बताया कि रविवार को मौसम में और बदलाव आने का अनुमान है। अधिकतम तापमान तीन डिग्री गिरावट के साथ 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरावट के साथ 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।मौसम में आए बदलाव ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। किसान नेता मान सिंह, सतवीर सिंह और बबलू सिंह ने बताया कि क्षेत्र में अगेती सरसों की फसल तैयार हो रही है। ऐसे समय में लगातार घनी धुंध, कम धूप और बढ़ती ठंड फसल के लिए नुकसानदायक हो सकती है। पौधों पर फूल आने की प्रक्रिया प्रभावित होने के साथ ही अधिक नमी रहने से फसल में रोग और फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। जिला कृषि अधिकारी राम कुमार यादव के अनुसार एक-दो दिन धुंध रहने से सरसों की फसल को तत्काल बड़े नुकसान की आशंका नहीं है। फसल पर इसका असर धुंध की अवधि, तापमान, नमी और धूप की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यदि कई दिनों तक वातावरण में अधिक नमी बनी रहती है और धूप नहीं निकलती है तो सरसों में सफेद रतुआ, अल्टरनेरिया झुलसा और अन्य फफूंदजनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। फूल आने की अवस्था में लगातार प्रतिकूल मौसम रहने से परागण और फलियों के विकास पर भी असर पड़ सकता है।