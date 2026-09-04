{"_id":"6a9a36b0a06e2b459105b27e","slug":"video-encounter-with-chain-snatcher-in-bulandshahr-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में चेन स्नैचर को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में चेन स्नैचर को पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा, पैर में लगी गोली

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 04 Sep 2026 08:40 AM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 08:40 AM IST







Link Copied



बुलंदशहर के थल इनायत चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस की चेन स्नैचर से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में राजा उर्फ जाविद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। ... और पढ़ें

विज्ञापन