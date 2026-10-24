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बुलंदशहर: कल्याण सिंह कॉलेज में व्हाइट कोट समारोह, नए एमबीबीएस छात्रों को दिलाई महर्षि चरक शपथ

अनुज कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:11 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:11 PM IST

कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस 2026-27 बैच के नए छात्र छात्राओं को व्हाइट कोट समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें सांसद डॉ. भोला सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। समारोह में छात्र छात्राओं को व्हाइट कोट वितरण करने के साथ महर्षि चरक की शपथ भी दिलाई गई। ... और पढ़ें

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