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विद्युत समस्याओं को लेकर भाकियू ने एक्सईएन कार्यालय का किया घेराव, दिया ये अल्टीमेटम

Digvijay Singh

Updated Fri, 18 Sep 2026 07:01 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 07:01 PM IST







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जीटी रोड स्थित ऊर्जा निगम के एक्सईएन कार्यालय के पर शुक्रवार को भाकियू लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने पंचायत की। जहां पर एसडीएम सतेंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने उनको समझाकर शांत किया। वहीं संगठन ने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चतकालीन धरना देने का निर्णय लिया। ... और पढ़ें

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