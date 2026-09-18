{"_id":"6aad3d69c10bb62a53096eff","slug":"video-woman-dies-during-treatment-management-accused-of-negligence-had-been-admitted-due-to-blood-pressure-issues-in-bulandshahr-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"उपचार के दौरान महिला की मौत, प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ढाकर रोड स्थित एमआर हॉस्पिटल में शुक्रवार दोपहर को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं घटना के बाद चिकित्सक व अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत कराया। सिटी स्टेशन के पास गली नंबर छह निवासी रूपलाल ने बताया कि वह सफाईकर्मी की नौकरी करते हैं। बृहस्पतिवार को उनकी पत्नी विमलेश (45) को अचानक घबराहट होने लगी थी और चक्कर आ रहे थे। ऐसे में वह ढाकर रोड स्थित एमआर हॉस्पिटल में दिखाने गए थे। जहां पर चिकित्सक नहीं थे तो स्वास्थ्यकर्मियों ने दवा दी और अगले दिन आने के लिए कहा।

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