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बुलंदशहर में आशा कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं आशा कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर सीएमओ कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। इसके बाद राज्य कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम 42 हजार रुपये मासिक वेतन देने समेत अन्य मांगों का ज्ञापन सीएमओ को सौंपा।

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