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अरनिया थाना प्रभारी ने बताया कि मुनी गांव निवासी सोनू बृहस्पतिवार रात को बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहा था। वहीं, छतारी निवासी जमीर (26) दूसरी बाइक पर सवार था, जो अलीगढ़ की ओर से अपने गांव जा रहा था। जब दोनों बाइक सवार घटाल फ्लाईओवर पर पहुंचे।तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने दोनों बाइकों में टक्कर मार दी। इसमें सोनू बाइक समेत दूर तक घसीटता हुआ गया। जमीर बाइक के साथ फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। राहगीरों ने आरोपी कार चालक को वहीं पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एनआर हॉस्पिटल पहुंचाया।जहां पर चिकित्सकों ने जमीर को मृत घोषित कर दिया और सोनू को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सोनू का अलीगढ़ मेडिकल में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी चालक को हिरासत में लेकर कार को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।