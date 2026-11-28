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बिजली गुल होने से घरों की टंकियों में पानी खत्म हो गया। सबमर्सिबल पंप नहीं चल सके, जिससे लोगों को नहाने, पीने और दैनिक कामकाज के लिए जूझना पड़ा। पशुपालकों को मवेशियों को पानी पिलाने में भी दिक्कत हुई। प्रभावित गांवों में बिलसूरी, लालपुर, जुनेदपुर, पिलखनवाली, सराय जगन्नाथ, सराय घासी, चंद्रावली, शेखपुर, सुखलालपुर, सराय दूल्हा, इस्माइलपुर, आढ़ा और नयागांव शामिल हैं। ग्रामीणों ने बिना पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के हाईवे निर्माण पर रोष जताया।बिलसूरी बिजलीघर के एसएसओ सोनू कुमार ने बताया कि दोस्तपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान जेसीबी से केबल क्षतिग्रस्त हुई थी। सुरक्षा की दृष्टि से आपूर्ति बंद करनी पड़ी। सूचना मिलते ही ऊर्जा निगम की तकनीकी टीम मौके पर भेजी गई। शुक्रवार शाम करीब चार बजे तक बिजली आपूर्ति सुचारु हो सकी।