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सीओ दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि बृहस्पतिवार रात पुलिस टीम वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खेलिया पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की तो आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए। उनकी पहचान दिलशाद निवासी गांव मलकपुर, थाना अनूपशहर और गुलफाम निवासी गांव बरारी, थाना अहमदगढ़ के रूप में हुई है। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 25 नवंबर की रात अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पशु अवशेषों को जमीन में दबा दिया था। मामले में अहमदगढ़ थाने में आरोपियों और उनके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मौके से मिले पशु अवशेषों को जांच के लिए भेज दिया है।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तमंचे, दो कारतूस, दो खोखे, बिना नंबर की एक बाइक और पशु कटान के उपकरण बरामद किए हैं। सीओ ने बताया कि दिलशाद के खिलाफ दस आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। घायल आरोपियों को उपचार के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जाएगी।