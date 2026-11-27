{"_id":"6b095caed9b9a01722026c29","slug":"video-advocates-subjected-to-mistreatment-at-toll-plaza-outrage-erupts-at-tehsil-office-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में दस वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी फैजान पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। अब की पास से पुलिस ने तमंचा बरामद किया। सीओ शिकारपुर दीपक कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को आरोपी फैजान ग्राम मलगौसा थाना खुर्जा देहात ने दस वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले में बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। इसी के चलते पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही थी।

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