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बरेली: चचेरे भाई की बरात निकलने से पहले युवक ने दी जान, तमंचे से अपने सिर में मारी गोली

Mukesh Kumar

Updated Sat, 14 Nov 2026 02:02 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 02:02 PM IST







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बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के बादशाह नगर गांव में शनिवार सुबह युवक मिथुन का शव उसके चाचा के घर के पीछे खेत में पड़ा मिला। उसके सिर में गोली लगी थी और पास में तमंचा पड़ा था। घर में उसके चचेरे भाई की बरात की तैयारियां चल रही थीं। युवक की मौत से शादी की खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। ... और पढ़ें

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