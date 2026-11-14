बदायूं में दोहरा हत्याकांड: नानी और धेवते की हत्या से सनसनी, घर में पड़े मिले शव, लूट की आशंका

परिजन के मुताबिक, गांव कान्हा नगला निवासी नियाज बानो के पति बंद हसन की मौत हो चुकी है। नियाज बानो की बेटी हिना की शादी गांव के ही आरिफ से हुई है। नियाज बानो शुक्रवार रात अपने धेवते अफाक के साथ घर में सोई थीं। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हिना अपनी मां और बेटे को चाय देने के लिए पहुंचीं। घर का दरवाजा खुला देखकर हिना अंदर गईं। कमरे में पहुंचते ही होश उड़ गए। बिस्तर पर उनकी मां नियाज बानो और बेटे आफाक के शव पड़े थे।