बदायूं में दोहरा हत्याकांड: नानी और धेवते की हत्या से सनसनी, घर में पड़े मिले शव, लूट की आशंका
बदायूं के थाना बिनावर क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांव कान्हा नगला में एक महिला और उसके सात वर्षीय धेवते की हत्या कर दी गई। दोनों के शव शनिवार सुबह घर के अंदर पड़े मिले, जिससे गांव में दहशत फैल गई।
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बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव कान्हा नगला में शनिवार सुबह दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया। 47 वर्षीय नियाज बानो और उसके सात वर्षीय धेवते आफाक की हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के अंदर बिस्तर पर पड़े मिले। ग्रामीणों के मुताबिक, दोनों के गले पर निशान थे। नियाज बानो के कानों से सोने के कुंडल गायब थे। परिजनों व ग्रामीणों ने लूटपाट के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।
परिजन के मुताबिक, गांव कान्हा नगला निवासी नियाज बानो के पति बंद हसन की मौत हो चुकी है। नियाज बानो की बेटी हिना की शादी गांव के ही आरिफ से हुई है। नियाज बानो शुक्रवार रात अपने धेवते अफाक के साथ घर में सोई थीं। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हिना अपनी मां और बेटे को चाय देने के लिए पहुंचीं। घर का दरवाजा खुला देखकर हिना अंदर गईं। कमरे में पहुंचते ही होश उड़ गए। बिस्तर पर उनकी मां नियाज बानो और बेटे आफाक के शव पड़े थे।
परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ
शव देखकर हिना चीख पड़ी। चीख सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर कोतवाल बिनावर, सीओ सहित कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह भी पहुंचे। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घर के अंदर से साक्ष्य एकत्र किए। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने टीम के साथ जांच की। पुलिस मृतका के परिजनों और आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। शुक्रवार रात घर में कौन आया था, इसकी छानबीन की जा रही है।