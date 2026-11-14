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Budaun News: सिटी में आज

Sat, 14 Nov 2026 01:40 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:40 AM IST
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city news
कलश यात्रा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसई के मैदान में जगतगुरु रामचंद्राचार्य महाराज की श्रीमद्भागवत कथा से पहले कलशयात्रा सुबह 9 बजे से निकाली जाएगी।
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जागरुकता कार्यक्रम : बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व मधुमेह दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
निरीक्षण : ब्लॉक म्याऊं में स्टेट रिव्यू मिशन की टीम सभी सीएचसी/पीएचसी एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का पूर्वाह्न 11 बजे से निरीक्षण करेगी।
लीलाओं का मंचन
- अलापुर में धनुष यज्ञ की लीला का मंचन शाम पांच बजे से।
- आसफपुर में रामलीला कमेटी नहड़ौली के स्थानीय कलाकारों की ओर से भरत मिलाप का मंचन रात 8 बजे से।
- बगरैन क्षेत्र के कतगांव में सीता हरण, पेपल में धनुष यज्ञ की लीला का मंचन रात 9 बजे से।
- दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में पुष्प वाटिका और धनुष यज्ञ का मंचन रात 10 बजे से।
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