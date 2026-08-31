फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Prisoner's health deteriorates in district jail, dies in medical college

Budaun News: जिला जेल में कैदी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में मौत

Mon, 31 Aug 2026 02:06 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Mon, 31 Aug 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Prisoner's health deteriorates in district jail, dies in medical college
इकरार अहमद फाइल फोटो
बदायूं। जिला कारागार में करीब दो माह से बंद 55 वर्षीय बंदी इकरार अहमद की शनिवार रात तबीयत बिगड़ने के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में रविवार तड़के मौत हो गई।
विज्ञापन

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र निवासी मृतक के दामाद मो. आरिफ ने बताया कि बिनावर के गांव बिलहत निवासी उनके ससुर इकरार अहमद काफी समय से बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर गांव में रह रहे थे। करीब दो माह पहले बिनावर थाना क्षेत्र में इकरार अहमद और उसके बेटे इस्लाम व इस्पाक के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जिला कारागार भेज दिया था। परिजन लगातार इकरार अहमद की जमानत कराने का प्रयास कर रहे थे।
विज्ञापन

इसी बीच रविवार को जिला कारागार में अचानक इकरार की तबीयत बिगड़ गई। जेल प्रशासन ने उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान देर रात इकरार अहमद ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजन भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि बंदी के शव का पोस्टमॉर्टम कराया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बंदी की मौत का कारण सेफ्टी सीमिया आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed