Budaun News: पंखे के तार बोर्ड में लगाते समय युवक को लगा करंट, मौत

विज्ञापन

थाना क्षेत्र के गांव निवासी चंद्रभान पुत्र जसवीर प्रजापति शनिवार रात घर में पंखा चलाने के लिए बोर्ड में तार लगा रहे थे। परिजन ने बताया कि बिजली का तार कहीं से कटा हुआ था। तार के संपर्क में आते ही उन्हें करंट लग गया और वह चपेट में आ गए। परिजन ने किसी तरह अलग किया, लेकिन तब तक उनकी हालत गंभीर हो चुकी थी।परिवार वाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके चार बच्चों में दो बेटे और दो बेटियां हैं। वह अपने परिवार को डेढ़ बीघा जमीन पर खेती कर और मजदूरी कर भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से पत्नी और चारों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलने पर शव के पंचनामा की कार्रवाई की गई। परिजन ने पोस्टमॉर्टम कराने से मना कर दिया।