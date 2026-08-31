Budaun News: ननिहाल आए बच्चे पर गिरी मकान की दीवार, दबकर हुई मौत

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थाना बिनावर क्षेत्र के गांव अंबियापुर निवासी बिजनेस की ससुराल थाना भमौरा क्षेत्र के गांव रुद्रपुर में है। रक्षाबंधन पर उनकी पत्नी सूरजमुखी अपने पुत्र सात वर्षीय पुत्र हिमांशु को लेकर त्योहार मनाने गई थीं। परिजन ने बताया उनका नया मकान बन रहा था। रविवार सुबह करीब 5 बजे हिमांशु उठकर नवनिर्मित दीवार की ओर चला गया। अचानक पक्की दीवार उसके ऊपर गिर गई। दीवार के मलबे में दबे बच्चे को बाहर निकाला और निजी चिकित्सक के पास ले गए। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।ननिहाल की तरफ से घटना की सूचना उसके पिता बिजनेस को दी गई। पिता सहित परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बच्चे के शव को अपने गांव ले आए। जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया।