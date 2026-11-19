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बदायूं: शराब ठेके के पास खेत में मिला युवक का शव, भाई ने लगाया हत्या का आरोप

Mukesh Kumar

Updated Thu, 19 Nov 2026 01:56 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 01:56 PM IST







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बदायूं के मुजरिया क्षेत्र में शराब ठेके के पास उर्वेश नाम के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वह बुधवार रात घर से निकला था। मृतक के भाई योगेश ने हत्या का आरोप लगाया है। इस पर पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। ... और पढ़ें

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