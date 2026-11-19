बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में बुधवार रात घर से निकले एक युवक का शव बृहस्पतिवार सुबह खेत में मिला। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई योगेश ने गांव के कुछ लोगों पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

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ग्राम कटैया निवासी योगेश ने बताया कि उनका भाई उर्वेश (30 वर्ष) बुधवार शाम करीब पांच बजे दो साथियों के साथ घर से गए थे। इसके बाद वह रात में घर नहीं पहुंचा। काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

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घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर थाना

बृहस्पतिवार सुबह मुजरिया चौराहे पर शराब ठेके से करीब 50 मीटर दूर खेत में उसका शव पड़ा होने की जानकारी मिली। युवक का शव मिलने की सूचना पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर थाना भी है। परिजनों का कहना है कि शव पर चोट के निशान मिले हैं।

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