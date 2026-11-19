बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने बुधवार रात ग्राम दासपुर में चार घरों को निशाना बनाया। ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में चोर खासतौर पर बंद मकानों को ही निशाना बना रहे हैं। इस बार भी चोरों ने तीन बंद मकानों की दीवार में सेंध लगाकर व दरवाजों के ताले-कुंडे तोड़कर चोरी की, जबकि एक अन्य घर में सो रहे परिवार का दरवाजा बाहर से बंद कर वारदात को अंजाम दे दिया।

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ग्राम दासपुर निवासी महेश चंद, वीरेश कुमार, छोटेलाल और उमेशपाल के घरों में चोरी हुई है। इनमें छोटेलाल और उमेशपाल बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, जिससे उनके मकान बंद थे। रात में घुसे चोरों ने कमरों में रखी अलमारी व संदूक खंगाल डाले। कपड़े व घरेलू सामान फर्श पर बिखेर दिया। चोर घरों से नकदी और सोने-चांदी के जेवर समेट ले गए। विज्ञापन



पीड़ित वीरेश कुमार ने बताया कि उनके मकान में दो कमरे हैं और रात में वह परिवार के साथ बराबर वाले कमरे में सो रहे थे। चोरों ने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे की अलमारी से सामान समेट ले गए। सुबह करीब पांच बजे जब परिवार की आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। इस पर वीरेश ने अपने भाई को फोन किया, जिन्होंने आकर दरवाजा खोला, तब चोरी की जानकारी हुई। ग्राम दासपुर निवासी महेश चंद, वीरेश कुमार, छोटेलाल और उमेशपाल के घरों में चोरी हुई है। इनमें छोटेलाल और उमेशपाल बाहर रहकर मजदूरी करते हैं, जिससे उनके मकान बंद थे। रात में घुसे चोरों ने कमरों में रखी अलमारी व संदूक खंगाल डाले। कपड़े व घरेलू सामान फर्श पर बिखेर दिया। चोर घरों से नकदी और सोने-चांदी के जेवर समेट ले गए।पीड़ित वीरेश कुमार ने बताया कि उनके मकान में दो कमरे हैं और रात में वह परिवार के साथ बराबर वाले कमरे में सो रहे थे। चोरों ने उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और दूसरे कमरे की अलमारी से सामान समेट ले गए। सुबह करीब पांच बजे जब परिवार की आंख खुली तो दरवाजा बाहर से बंद मिला। इस पर वीरेश ने अपने भाई को फोन किया, जिन्होंने आकर दरवाजा खोला, तब चोरी की जानकारी हुई।

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