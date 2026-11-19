भाजपा महिला मोर्चा की ब्रज क्षेत्रीय टीम में बदायूं जिले की पांच महिला नेताओं को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं। सुमन संघर्षी को क्षेत्रीय मंत्री, मोनिका सक्सेना को क्षेत्रीय सोशल मीडिया संयोजक, अमिता उपाध्याय, प्रतिभा सिंह एवं कृष्णा गुप्ता को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है।

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उझानी निवासी सुमन संघर्षी इससे पूर्व अनुसूचित मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री रह चुकी हैं। अब उन्हें महिला मोर्चा में क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही इस्लामनगर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता मोनिका सक्सेना को क्षेत्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया है। विज्ञापन



बदायूं शहर निवासी अमिता उपाध्याय महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। बिसौली निवासी प्रतिभा सिंह को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है। वहीं, बिसौली नगर निवासी कृष्णा गुप्ता पूर्व में महिला मोर्चा की जिला मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी मिली है। उझानी निवासी सुमन संघर्षी इससे पूर्व अनुसूचित मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री रह चुकी हैं। अब उन्हें महिला मोर्चा में क्षेत्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही इस्लामनगर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता मोनिका सक्सेना को क्षेत्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया है।बदायूं शहर निवासी अमिता उपाध्याय महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रह चुकी हैं। बिसौली निवासी प्रतिभा सिंह को क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य बनाया गया है। वहीं, बिसौली नगर निवासी कृष्णा गुप्ता पूर्व में महिला मोर्चा की जिला मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य की जिम्मेदारी मिली है।

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