किसान मोर्चा की घोषित जिला कार्यकारिणी एवं दायित्व

जिला उपाध्यक्ष अनुज सक्सेना, राजीव सिंह तोमर, अवढर शर्मा, योगेश शाक्य, सत्यवीर सिंह, अंकित कुमार, सुभाष चौधरी, जिला महामंत्री नत्थू लाल वर्मा, सुनील गुप्ता, विकास पटेल, जिला मंत्री महावीर राठौर, सचिन चौहान, हरवंश पाल, योगेश यादव, कपिल चौधरी, सुबोध गुप्ता, आदर्श द्विवेदी, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप चौहान, जिला सह कोषाध्यक्ष हरवीर राजपूत, अनिल भारद्वाज, जिला मीडिया संयोजक सुधांशु मैथिल, जिला सह मीडिया संयोजक आकाश कश्यप, राजकुमार राठौर, जिला कार्यालय मंत्री गजेन्द्र सिंह, जिला सह कार्यालय मंत्री जगमोहन सिंह, विजेन्द्र पाल, जिला सोशल मीडिया संयोजक अर्जुन राठौर, जिला सोशल मीडिया सह संयोजक गोविन्द श्रीवास्तव, कुलदीप शर्मा, जिला आईटी संयोजक हिमांशु सिंह, जिला आईटी सह संयोजक गौतम शर्मा, आकाश पाल, जिला शोध प्रमुख अरविन्द अग्निहोत्री, जिला सह शोध प्रमुख जवर सिंह कश्यप, अरुण कुमार शेखर, जिला कार्यकारिणी सदस्य लाल सिंह, रूपेन्द्र राजपूत, कुलदीप शर्मा, भारत सिंह, दीपक मिश्रा, रिकू गुप्ता, आयुष प्रजापति, यश राजपूत, प्रतीक सक्सेना, मोर पाल यादव, रोहित गुप्ता बनाए गए हैं।