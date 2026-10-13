बदायूं: वजीरगंज इलाके में ग्रामीण की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र के फतेहनगला गांव में मंगलवार को 45 वर्षीय खेमकरन की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी अवनीश को गिरफ्तार कर लिया है। खेमकरन अपनी खाली जगह साफ कर रहे थे, तभी अवनीश ने साथियों संग उन पर हमला किया। परिवार के तीन सदस्यों को बचाने आने पर उन पर भी पथराव हुआ। आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से मना कर दिया था। पुलिस ने अवनीश को जंगल से पकड़ा और जांच शुरू कर दी है।

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