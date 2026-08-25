बदायूं: सीकरी गांव में ग्राम समाज की भूमि पर आंबेडकर प्रतिमा लगाने पर हंगामा

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बदायूं के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव में ग्राम समाज की भूमि पर बिना अनुमति डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने और कथित रूप से क्षतिग्रस्त किए जाने पर मंगलवार सुबह हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने दो पुलिसकर्मियों पर प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया। उसी भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव में दोपहर तक हंगामा जारी रहा। अफसर समझाने में जुटे रहे।

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